İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Drift kameraya böyle yansıdı

Sivas’ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bir sürücü aracıyla cadde ortasında drift yaptı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bir süre drift yaptıktan sonra gözden kayboldu. Sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.