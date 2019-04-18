İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düğün hazırlıkları için toplandıkları evde gazdan zehirlendiler

Sivas’ta hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan düğün öncesi hazırlıkları için apartman dairesinde toplanan akrabalar sızan gazdan etkilendi.

Sivas'ta hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan düğün öncesi hazırlıkları için apartman dairesinde toplanan akrabalar sızan gazdan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Örtülüpınar Mahallesinde İhramcızade mahallesinde bir apartmanın 3. Katında meydana geldi. Düğün hazırlığı yapılan evde sızan doğal gazdan etkilenen A.E. , İ.E.E., H.E., Z.N.A., N.T., ve Y.E.T ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde müdahale edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.