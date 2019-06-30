İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Sivas’ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada bir tır kavşağa girmekte olan düğün konvoyunda ki 01 PJ 626 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Evlenen çiftin de yaralıların durumunu öğrenmek için düğün arabası ile hastaneye geldikleri görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.