Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

Sivas'ta sünnet düğünü konvoyunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas'a bağlı Kızılkavraz köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 60 BG 782 plakalı Toyota marka otomobil sünnet düğünü konvoyunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak üzerinden geçen bir köprünün bağlantı noktasından şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada araç şoförü, F.A. ve G.A. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.