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Düğüne giderken şarampole uçtular

Sivas’ın Gürün ilçesinde düğün yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde düğün yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, şans eseri kazada kimse yaralanmadı.


Edinilen bilgilere göre kaza Gürün-Malatya karayolu Yazyurdu mevkiinde meydan geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden K.T. idaresindeki 16 HT 362 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan üç kişi şans eseri yaralanmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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