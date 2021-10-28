Dünya İkincisi Milli Güreşçi Ergüt memleketinde coşkuyla karşılandı

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, memleketi Zara ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İlçe protokolü, sporcular ve vatandaşların katılımı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Zara Kampusu önünde karşılanan Milli Sporcu Hamza Ergüt'e, daha sonra araç konvoyu eşliğinde şehir turu düzenlendi. Şehir turunun ardından Ergüt, Zara Kapalı Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ve sporcular tarafından da “Dünya İkincisi Hamza Ergüt İlçene Hoş geldin” pankartları açıldı.

Karşılama programının ardından Kaymakam Meriç Dinçer ile Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ergüt'ü makamlarında ayrı ayrı kabul ederek tebriklerini ilettiler.

Karşılama programı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çelik, “Öncelikle Hamza Ergüt hocamıza başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Güreş kulübümüzde kuruluşundan bugüne kadar çok büyük emekleri var. İlçemizdeki gençlerin yetiştirilmesinde ve bu gençlerin de Türkiye'de ve dünyada derecelere girmesinde büyük emekleri var. Dolayısıyla buradaki başarı bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Zara'dan Yunanistan'a giderken de umudumuz sonsuzdu başarılı olacağından. Turnuvalarda hem gençlerimiz, hem de hocamız başarı getiriyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Güreşçi Hamza Ergüt ise, “Müsabakalarda çok duygulandık. Orası farklı bir atmosfer. Hem ülkemizi, hem ilçemizi, ilimizi temsil etmek farklı bir duygu. Özellikle çeyrek finalde ve yarı finalde 8-0'dan 10'a 8 maçı aldık. Bu duanın gücü demek. Bize de Allah'a şükür bayrağımızı dalgalandırmak nasip oldu. Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama bir daha ki dönemler de olursa iyi olur inşallah. Buradaki en büyük amacımız gençlerimize örnek olmak, sporun yaşı olmadığını ve gençlerimizin de bizim yolumuzdan giderek dünyada, Avrupa'da derece yapacaklarına vesile olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Milli Sporcu Hamza Ergüt aynı zamanda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, KYK Müdür Vekilliği, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile iki kulübün de başkanlık görevlerini yürütüyor.