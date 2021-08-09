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Dünyaca ünlü Doktor Balıklar sele teslim oldu

Sivas’ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İlçede bulunan dünyaca ünlü balıklı kaplıcada selden nasibini aldı. Balıkların yer aldığı ve Dünyanın birçok farklı bölgesinden Kangal'a gelerek şifa arayanların girdiği akarsu, sel sularının etkisi ile tanınmaz hale geldi. Şifalı balıklarda sel sularına kapıldı. Binlerce balığın telef olduğu bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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