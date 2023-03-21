Dünyaca ünlü halk ozanı mezarı başında anıldı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

50 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkışla ilçesi Sivri alan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, Aşık Veysel'in yakınları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Aşık Veysel Şatıroğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Aşık Veysel Müzesine geçilerek müze gezildi.

“İnanılması güç, çok zorlu bir hayat yaşamış”

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Aşık Veysel'in inanılması güç çok zorlu bir hayat yaşadığını ifade ederek, "Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından anma etkinlikleri programına alınmış Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edilmiştir. Aşık Veysel Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş ama tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya mâl olmuş bir şahsiyettir. İnanılması güç çok zorlu bir hayat yaşamış. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş. Bir çok ızdırabı yaşamış ve buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş, büyük şair halk edebiyatçısı ve düşünürdür” şeklinde konuştu.

“Dostlar onu hatırlıyor”

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer, yaptığı kısa konuşmada Şatıroğlu'nun kızı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek “dostlar onu hatırlıyor” dedi.