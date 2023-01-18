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Dünya'da ki Mars turizme kazandırılıyor

Marsa gezegenine benzerliğinden dolayı Dünya’da ki Mars’ olarak adlandırılan Eğribucak-Emirhan kayalıklarının turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan Eğribucak-Emirhan Kayalıkları Projesi hayata geçiriliyor.

Marsa gezegenine benzerliğinden dolayı Dünya'da ki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak-Emirhan kayalıklarının turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan Eğribucak-Emirhan Kayalıkları Projesi hayata geçiriliyor.


Eğribucak -Emirhan Kayalıkları Projesi Değerlendirme Toplantısı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla başlatılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Şimşek, ilgili kurumlara talimat verdi. Doğal oluşumları ve eşsiz renk tonlarıyla doğaseverlerin uğrak mekanı olan bölgenin Sivas'ın turizmine değer katacağını ifade eden Şimşek; “Hayata geçireceğimiz çalışma ile yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda misafir ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

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