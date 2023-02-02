Dünyadaki Mars kar altında

Sivas'ta kızıl rengi ve fiziki yapısıyla dünyadaki Mars olarak adlandırılan Eğribucak-Emirhan kayalıkları yağan karla beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Dünyadaki mars olarak adlandırılan Eğribucak-Emirhan kayalıkları da karla örtündü. Yaz aylarında kızıl rengiyle büyüleyen kayalıklar şimdi ise beyaz görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Eğribucak-Emirhan kayalıkları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan bu kış güzelliğinin tadını çıkartanlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Kışın ayrı ayrı güzel”

Dünyadaki Mars'ın ziyaretçilerinden Derya Say, Eğribucak-Emirhan kayalıklarının kar altında daha güzel göründüğünü belirterek, “Burası dünyanın Marsı olarak biliniyor. Ben burayı yazın keşfetmiştim ve kar altında nasıl göründüğünü de merak ettim. Kış mevsiminde yağan karla birlikte ayrı ayrı güzel. Bildiğim kadarıyla Sivas Valiliği burayı turizme kazandırarak dünyaya tanıtacak” dedi.