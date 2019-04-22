Dünya'daki Mars'a Gezi Düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Dünya'da ki Mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıklarına gezi düzenlendi.

Aralarında Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi, Sivas'a 23 km mesafede bulunan, yüzey şekilleri ve kaya renkleri ile Mars gezegenine benzediği için Dünya'da ki Mars olarak da adlandırılan bin 420 metre yükseklikte ki Eğribucak kayalıklarını gezdi.

Yürüyüşün sonunda, Sivas Göktürk Okçuluk Spor Kulübü tarafından Türk milletinin kadim geleneği ve tarihi savunma sanatlarından biri olan okçuluk gösterisi yapıldı. Vali Ayhan'da eline yay alıp hedefe ok attı.