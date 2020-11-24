Dünya'ya gözlerini açar açmaz ölüme terk edildi

Sivas'ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, şehir merkezinde meydana geldi. Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.