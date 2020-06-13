İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dur tabelasına asılı çanta polisi alarma geçirdi

Sivas’ta dur tabelası üzerinde asılı bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sivas'ta dur tabelası üzerinde asılı bulunan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan cam kavanozlar içeresinde bulunan yiyecek malzemeler çıktı.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşağında meydana geldi. Kavşak içerisinden ‘Dur' levhası üzerinde bulunan sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan özel kıyafetli bomba imha ekipleri şüpheli çantayı uzaktan kumandalı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan cam kavanozlar içerisinde bulunan yiyecek malzemeler çıktı. Meraklı gözlerle olayı izleyen vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.