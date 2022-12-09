Duyan koştu, film izler gibi izlediler

Sivas'ta intihar girişimini Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk önledi. İntihar girişiminde bulunan şahsın farklı illerde birçok kez intihar girişiminde bulunduğu ve “Kadrolu İntiharcı” olarak tanındığı öğrenildi.

Sivas'ta sara hastası olduğunu belirten İbrahim A. (42) isimli simitçi, girdiği bunalım sonucu simit tezgahıyla birlikte Sivas Valiliğinin karşısında bulunun bir iş merkezinin çatısına çıktı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı zeminde atlama yatağı açtı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in bir toplantıdan dolayı ek hizmet binasında bulunduğu sırada gerçekleşen olaya, Şimşek'in talimatıyla Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk müdahale etti. Polis memurlarıyla birlikte çatıya çıkan Öztürk, İbrahim A.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çatıdan sarkan İbrahim A., izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Duyan olay yerine koşunca bir anda meydanda onlarca kişi birikti. Vatandaşlar yaşananları adeta film izler gibi izledi. Öztürk'ün ikna çabası sonuç verdi ve şahıs aşağıya indirildi.

İbrahim A., sara hastası olduğunu, parasal problemleri olduğu için bulanıma girdiğini belirterek, kendisine yardımcı olan Öztürk'e teşekkür etti. Valilik binasına götürülen İbrahim A.'nın Türkiye'nin farklı illerinde birçok kez intihar girişiminde bulunduğu ve “Kadrolu İntiharcı” ismiyle nam yaptığı anlaşıldı.