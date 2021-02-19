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E-sınavlar Suşehri'nde de yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan E-sınavlar Sivas’ın Suşehri ilçesinde de yapılmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan E-sınavlar Sivas'ın Suşehri ilçesinde de yapılmaya başlanacak.


Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu yaptığı yazılı açıklamada, iki yıldır yapılmakta olan üniversite giriş sınavlarından sonra KPSS Ortaöğretim sınavının da ilçede yapıldığını belirtti.


Suşehri'nin sınav merkezi haline geldiğini kaydeden Uğurlu açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il merkezlerinde yapılmakta olan E-Sınavlar, 125 ilçe ile birlikte bundan böyle ilçemizde de yapılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. Eğitim ve sağlık alanında AK Parti iktidarıyla her zaman ilkleri yaşayan ilçemize bundan sonra da daha iyi hizmetler gelecektir” dedi.

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