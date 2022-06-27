Ebeler çevrim içi sağlık hizmeti sunacak

Danışmanlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Büşra Cesur'un yaptığı, Arş. Gör. Merve Ayşe Bozkurt'un “Doğum Sonu Online Ev Ziyareti Mobil Destek Uygulamasının Geliştirilmesi ve Bu Uygulamanın Annelerin Özyeterlik ve Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma” başlıklı yüksek lisans tez çalışması sonucunda geliştirilen “Ebe Evimde” uygulaması, bilişim teknolojilerinin ebelik hizmetlerinde de kullanılmaya başlanması açısından ilkler arasında yer alıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından desteklenen proje sonucu hayata geçirilen uygulamanın yazılımını ÖZBELSAN AŞ yaptı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Cesur teknolojik gelişmelerin her alanı olduğu gibi sağlık alanını da etkilediğini belirterek, “Çevrim içi ev ziyaretlerinin sağlık alanında önemli bir yer tutacağına inanıyorum. Çünkü ev ziyaretleri sağlığın vazgeçilmez boyutlarından birini oluşturuyor. Bireyi hem kendi ortamında, ailesiyle ele alıyoruz hem de muayene, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunma imkânı elde ediyoruz. Ayrıca süreci dijital boyutta değerlendirebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uygulamayı daha da geliştirecek projelerle devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Toplum sağlığına katkı sağlayacak”

Arş. Gör. Bozkurt ise, uygulamanın toplum sağlığına katkı sunacağını belirterek, “CÜBAP tarafından desteklenen, ÖZBELSAN AŞ tarafından yazılımı yapılan “Ebe Evimde” isimli mobil uygulamamızın proje çalışmasını gerçekleştirdik. Salgın sürecinde gerçekleştirdiğimiz bu projemizin salgın sonrasında da aile ve dolaylı olarak da toplum sağlığına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çalışma sonuçlarına baktığımızda geliştirdiğimiz bu mobil uygulama ile doğum sonrası anksiyetenin azaldığını, anne öz yeterliliğinin de yükseldiğini saptadık” şeklinde konuştu.