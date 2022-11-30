Eğitim bu projeyle güçleniyor

Sivas'ta proje dahiline giren okulların onarım, genel donatım, donatım malzemesi ve teknoloji desteği sağlanırken, öğretmen, okul idarecileri, öğrenci ve velilerin katılımı ile çok sayıda etkinlik ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Sivas'ta “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” dahilinde 86 okul bulunduğunu belirten Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, bu okullarda eğitim gören 10 bin 830 öğrenci ve 720 öğretmenin, okul idarecileri ve velilerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağladığını ifade etti. Proje çerçevesinde Sivas'ta 5 yaş okullaşma oranının yüzde 97'ye çıkarıldığını belirten Aslan, bakanlık tarafından gönderilen milyonlarca liralık ödenekle, okulların bakım ve onarımlarının yapılmasının yanı sıra, teknolojik altyapı ve donanımlarının iyileştirildiğini ve donatım malzemesi desteği sağlandığını belirtti.

“2 bin 966 etkinlik gerçekleştirildi”

Aslan sosyal, sportif, kültürel, bilimsel ve toplum hizmeti alanlarında toplamda 2 bin 966 etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in talimatlarıyla hayata geçirilen proje ile temel eğitim okullarımızın donanımını güçlendirirken, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin katılımı ile çok önemli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde sağlanan desteklerler ve hayata geçirilen çalışmaların eğitimdeki başarımıza çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyor, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer Olmak üzere, projenin hayata geçirilmesi ve yürütülmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sosyal, sportif, kültürel, bilimsel ve toplum hizmeti alanlarında toplam 2 bin 966 etkinlik gerçekleştirilirken, bu etkinliklere 27 bin 336 öğrenci, 807 yönetici, 9 bin 95 öğretmen ve 24 bin 659 velinin katılım sağladı” şeklinde konuştu.