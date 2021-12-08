Eğitimde beyin fırtınası

Sivas'ta Valilik himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Eğitimde İnovatif Fikirler ve Markalaşan Sivas Çalıştayı" düzenlendi.

Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirilen, çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen "Fikri Sınai Mülkiyet Hakları" teması çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan kurumlar ve bu kurumlardaki imkanlarla gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerinde beyin fırtınası yapıldı. Çalıştaya, valilik, belediye, mesleki eğitim okulları, proje okulları, Bilim ve Sanat Merkezleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Fevkalade bir ordu”

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın derslik, öğretmen ve öğrenci bakımından bir orduya benzeterek, “Sivas'ımızda 125 bin öğrencimiz, 9 bin 730 öğretmenimiz, 6 bin 930' da dersliğimiz var. Şöyle baktığımızda öğretmen ve bina sayısında, öğrenci sayısına göre fiziki yeterliliğiyle fevkalade bir ordu. Bu kadroyla birlikte 3 yıl önce başlattığımız 2023 vizyon belgesi ışığında Cumhuriyetimizin 100. Yılına doğru emin adımlarla gidiyoruz. 21 yüzyılın en fazla öne çıkan kavramlarından birisi inovasyon. Eğitimden tarıma, sanayiden, sosyal sorunlara kadar hemen hemen her alanda geliştirilmesi gereken inovatif yaklaşımların sürekli gelişen ve değişen dünya karşısında artık bir zorunluluk olduğunu çok net görebiliyoruz. Burada gelişen ve değişen dünyayı okumanın önemi gittikçe artıyor. Eğer bu değişimi okuyamazsak sistemin dışında kalırız. Özellikle idarecilerin bu hızlı akan zaman dilimindeki olayları çok iyi analiz edebilmeleri lazım. Bu çalıştaylar bundan dolayı çok çok önemli” dedi.

“Birçok faaliyeti hayata geçirdik”

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Aydın, akademik, sosyal, kültürel, sportif alanlarda birçok faliyeti hayata geçirdiklerini belirterek, “Çalıştayı hatırlayacağınız üzere 3 sene önce ilk defa eğitim çalıştayı ismiyle gerçekleştirilmiş olup bu çalıştayla doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları bir araya getirerek kendimize bir yol haritası çıkarmayı amaçlamıştır. Bunun sonucunda da eğitimde değişim dönüşüm hareketini başlatarak akademik, sosyal, kültürel, sportif alanlarda birçok faaliyeti hayata geçirdik” dedi.