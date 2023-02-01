Eğitimde ikinci dönem hazırlıkları ele alındı

Sivas'ta İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri de katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, ikinci dönem hazırlıkları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ve çalışmalar çerçevesinde ilde yürütülen ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; Aile Okulu Projesi, Matematik Seferberliği, Okul Öncesinin Yaygınlaştırılması, Köy Yaşam Merkezleri ve Ortaöğretimde 10 bin Okul Lisedeyiz Projesi çerçevesinde faaliyetler masaya yatırıldı.

Toplantının son bölümünde şube müdürleri, sorumluluk alanlarındaki konularla ilgili ilçe milli eğitim müdürlerine bilgilendirmede bulundu.