Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'na bahar gezisi düzenlendi.

Koyulhisar Dernekler Federasyonu (KODEF) tarafından tertip edilen geziye İstanbul'da yaşayan çok sayıda Koyulhisarlı katıldı. Katılımcılar, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı yaylanın keyfini çıkardı. Etkinlik kapsamında, Eğriçimen Yaylası'na çıkan vatandaşlar, mangal yakıp, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

KODEF Başkanı Müslim Çandır, ”Bizleri Koyulhisar'da misafir eden Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal ve Koyulhisar Belediye Başkanımız Osman Epsileli'ye teşekkür ederim. Sizlerle beraber burada kültürümüzü yaşatarak memleketimizde güzel bir gün geçirmek için bizlerle birlikte buraya gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim.” dedi.

Etkinlik kapsamında Meltem Bayram ve Nazmi Can konserleri ile İstanbul'dan memleketine gelen vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.