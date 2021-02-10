İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ehliyetsiz araç kullanması pahalıya patladı

Sivas’ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte yapılan trafik kontrolü sırasında bir araç durularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan dolayı 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.



Uyuşturucu madde ele geçirildi



Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1.86 gram Metamfetamin, 8.45 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet Sentetik ecza hap, 7.98 gram Esrar ve 2 adet Narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.