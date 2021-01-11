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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Sivas’ta polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce otomobile, ardından kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce otomobile, ardından kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. 4 kişinin yaralandığı olayda sürücü kısa sürede yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BTH 340 plakalı Chevrolet marka otomobili kullanan B.A. (16), polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada polisten kaçan B.A. cadde üzerinde seyir halindeki M.Ş. idaresindeki 58 AH 354 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A., otomobiliyle kaldırıma çıkarak D.A., A.Y., S.T. ve M.S. isimli yayalara çarptı. 4 yayanın yaralandığı olayda sürücü B.A. durmayarak kaçmaya devam etti. Sürücü B.A. ve araç içerisindeki arkadaşı B.S. (17) olay yerine yakın bir yerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücü B.A.'nın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Yaralanan 4 vatandaş ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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