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Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Sivas’ta ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.15 sıralarında Yenimahale 58.sokak ile 28. Sokak kesişiminde meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 34 AD 2335 plakalı minibüs ile M. K. idaresindeki 44 KP 824 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan Ü.U. ve araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde ehliyetsiz olduğu tespit edilen 44 KP 824 plakalı otomobilin sürücüsüne 2 Bin 473 TL ve araç sahibine 2 Bin 473 TL idari para cezası uygulandı.


Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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