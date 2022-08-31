Eken: “2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının bilgisini aldık”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, TOGG'un 29 Ekim'de açılacak olan Gemlik Tesislerinde düzenlenen inceleme gezisine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 Oda ve Borsa başkanının da katıldığı programda TOGG'un üretim süreci ile ilgili bilgi verildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un serüvenini ve gelinen son süreci anlatırken, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da bir sunum yaparak TOGG otomobili ve e-mobilite sistemi hakkında bilgi verdi. Ziyarette TOGG'un gövde, boya, montaj bölümleri gezilerek, araçların banttan çıkış bölümünde hatıra fotoğrafı çekildi.

“Gurur duyduk”

Programla ilgili değerlendirmede bulunan STSO Başkanı Mustafa Eken, “TOBB Başkanımız fabrikanın 29 Ekim'de açılacağının müjdesini verdi. Bizlerde tesislerde incelemelerde bulunduk. Türkiye'nin otomobili TOGG'un tesislerinde incelemede bulunduk ve gurur duyduk. TOBB olarak ortağı olduğumuz TOGG en kısa sürede yollarda olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TOGG'a iş dünyası olarak gerekli desteği ve katkıyı sağlayacağız”

TOGG'un 2023 yılında üretime başlayacağını ve yollara çıkacağını dile getiren Başkan Mustafa Eken, “İlk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 yılının Mart ayında TOGG satışlarının başlayacağının da bilgisini aldık. Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un ortak olduğu TOGG'a iş dünyası olarak gerekli desteği ve katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

Tesislerdeki programın ardından Oda-Borsa başkanları Ekim ve Kasım aylarında yapılması planlanan seçimlerle ilgili düzenlenen istişare toplantısına katıldı.