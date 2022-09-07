Eken, “Hedef 1 milyar dolar ihracat”

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, düzenlediği basın toplantısında oda seçimleri için tarih verip meslek kollarındaki adaylarını tanıttı. Eken seçimi 13 Kasım tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtip, görev süresi içerisinde yaptıklarını ve yeni dönemde yapmayı planladıklarını sıraladı.

OSB'de istihdam yaklaşık 2 katına çıktı

Eken, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki istihdamın 6 bin 750'den 12 bina çıktığını belirtip, “Birinci organize sanayi bölgesine muhtelif sebeplerle yatırım yapılmayan parselleri ele aldık. Bu parselleri gerçek yatırımcı ile buluşturduk. Gururla söylüyorum. Birinci Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcı ile buluşmayan parselimiz kalmadı. 2018 yılından bugüne 60 fabrikaya yer tahsisi yaptık. 20 fabrikamız üretime başladı. Birinci OSB'de biz göreve geldiğimizde 6 bin 750 çalışan varken bugün 12 bin kişi istihdam edildi. Tüm fabrikalar tamamlandığında istihdam sayımız inşallah 15 bine ulaşacak.” dedi.

Beş yıldızlı A-Sınıfı oda

Ekten, STSO'nun 5 yıldızlı A-Sınıfı akredite aldığını ifade edip, “Göreve geldiğimizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız B-Sınıfı akredite odaydı. Yürütmüş olduğumuz başarılı hizmetler doğrultusunda odamız 2021 yılında, yapılan denetimler sonucunda ilk kez beş yıldızlı A-Sınıfı akredite oda oldu.” dedi.

8 Ayda 60 firmaya yer tahsisi

Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 8 ayda 60 firmaya yer tahsisi yapılarak 17 bin kişilik istihdam sözü alındığını vurgulayarak, “Biz göreve geldikten sonra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Şurasında Cumhurbaşkanımıza teşvik dosyasını sunduk. Sonrasında konuyu sürekli gündemde tuttuk. Bakanlarımızı konuyu tekrar tekrar hatırlattık. Cumhurbaşkanımız 25 Aralıkta cazibe merkezi kararnamesini imzaladı. 2020 yılının ilk 8 ayında Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde 60 firmaya yer tahsisi yapıldı. 17 bin kişilik istihdam için taahhüt aldık.” Dedi.

İhracat hedefi 1 milyar dolar

Eken, yeni dönemde ihracat hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu açıklayarak, “Gece gündüz demeden çalışarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalıştık. Kimsenin adamı olmadık. Ayırmadan, kayırmadan 8 bin üyemiz için çalıştık. Tek derdimiz odamız ve üyelerimiz oldu. Yarım kalan projelerimiz için ben ve ekibim bir dönem daha, nasip olursa adayız. Fabrikaların bacalarının tütmesi için. Marka yatırımları ilimize çekebilmek için. Sivas'ın tamamının 6. Bölge teşvik dahiline alınması için. Demir-çelik fabrikasının yeniden üretime başlaması ve istihdam sağlaması için. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına yeni bir hizmet binası yapmak için. Yer tahsisi yapılırsa sözünü verdiğimiz fuar alanını Sivas'a kazandırmak için. Sivas ihracatını 1 milyar dolara çıkartmak için yeniden adayız.” Şeklinde konuştu.

Seçim tarihi 13 Kasım 2022

Eken oda seçimini 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek şunları söyledi. “Allah nasip ederse seçimlerimizi 13 Kasım 2022 tarihinde yapacağız. Şimdiden seçim tarihimin hayırlı uğurlu olsun. 13 Kasım inşallah Sivas'ın vizyonunun gelişmesi için devam gürüdür. İnşallah Sivas'ın geleceği için devam günü olacaktır. İnşallah geçmişte yapılamayan ve gelecekte yapılacaklar için dönüm noktası olan bir gündür.”