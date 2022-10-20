Eken, kamu müteahhitlerinin problemlerine çözüm arayacak

Acilen sicil affı, sözleşmelerde güncelleme, tasfiye kararı ve fiyat farkı hususunda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ‘Kamu Müteahhitlerin' sorun ve sıkıntılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Artan enflasyon nedeniyle kamu müteahhitlerinin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, “Müteahhitlerimizin yaşadığı sorunları ilgili kurumlarımızla daha öncede paylaştık, yine paylaşacağız. Müteahhitlerimiz gerçekten zor durumda. Salgın sonrasında ortaya çıkan kriz ortamı ne yazık ki müteahhitlerimize ciddi zararlar verdi. Rusya-Ukrayna savaşı da yaşanan krizi iyiden iyiye körüklemiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı kararı ile ‘4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 5. Maddesi çerçevesinde Ek Fiyat Farkı Uygulamasına İlişkin Esaslar' 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlandı. 13 Mayıs 2022 tarih ve 5546 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı ödenmesi ile birlikte işin Yüzde 15 şartsız tasfiye olanağı sağlanmasını içeren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Demir, çimento gibi inşaat sektörü için olmazsa olmaz olan ürünlerin fiyatlarında Yüzde 300-500 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. 2020 yılından beri kamuya iş yapan müteahhitlerimiz işleri tamamlamakta zorlanmaktadır. İhaleyi aldıkları süreçteki enflasyon ile gelinen şu noktadaki enflasyon farkı inanılmaz düzeyde artmıştır. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmesi için fiyat farkı, taleplerimiz doğrultusunda verilmelidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müteahhitlerin sorunlarına çözüm konusunda yardımcı olmasını beklediklerini ifade eden Başkan Eken, “Tüm sürecin oluşturduğu tahribata bağlı olarak mücbir sebeplerden işi tamamlama zorluğu çeken ve teminatı yanıp yasaklı duruma düşen veya düşecek olan kamu müteahhitlerine teminat güncellemesi yapılmaksızın sicil affı sağlanması, taahhüt ettikleri işlere ilişkin sözleşmeler güncellenmeli, fiyat farkı tekrar gözden geçirilmeli, tasfiye kararı alınmalıdır” şeklinde konuştu.