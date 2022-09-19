Eken “O binada bana ait şirket varsa istifa ederim”

Sivas'ta 13 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimleri öncesi, başkanlığa aday olan Zeki Özdemir'in listesinden 20. Komite meclis üyesi adayı Şekip Gültekin, mevcut başkan Mustafa Eken'in seçime “tabela şirketleriyle” girmek istediğini ileri sürüp Eken'e ait sadece 20.komitede 6 şubenin adresinin devrettiği bir özel eğitim kurumuyla aynı olduğunu, mevcut adreste kağıt üzerinde bulunan şubelerin yer almadığını iddia etmişti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, iddialara cevap verip ispatlanması halinde istifa edeceğini duyurdu. Eken yaptığı açıklamada, “Birileri gitmiş mülkiyeti şahsıma ait olan ve özel bir okulun faaliyet gösterdiği binanın önünde açıklama yapıyor. Burada Mustafa Eken adına 6 şirket var diyor. Öncelikle şeffaflıktan dem vuranların kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Kimlerin hangi seçimlerde 30'un üzerinde şirket ile girdiği, kimlerin seçimden önce personelleri üzerine şirket kurduğunu, kapalı kapılar ardında nelerin pazarlığının yapıldığını tüm üyelerimiz bilmektedir. Ben hodri meydan diyorum. Eğer benim o binada bir tane aktif şahsi adıma şirket varsa yarın başkanlıktan istifa ediyor, adaylıktan çekiliyorum. Ama eğer yoksa yönlendirmeler ile özel bir okulun faaliyet gösterdiği bina önünde açıklama yapanlar ve adayları özür dileyerek adaylıktan çekilecek mi?” diye sordu.