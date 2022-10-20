Eken: "Yapacağız, edeceğiz diyerek seçimden seçime kapılarını çalmıyoruz"

Sivas TSO çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Eken, “Biz 4 yıl 5 ay boyunca Sivas ve üyelerimiz için çalıştık. Üyelerimizi seçimden seçime değil her zaman önemsedik ve ziyaret ettik. Tüm sektörlerimizin yanında olduk, sorun ve sıkıntıların çözümü için çalıştık. Biz, göreve geldikten sonra ilçelerimizle bağlarımızı güçlendirdik. İlçelerimizde bulunan üyelerimizi ve Sivas merkezde bulunan üyelerimizle her fırsatta bir araya geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. Biz, sadece oy talep etmek için üyelerimizin yanına gitmiyoruz. Seçimden seçime üyelerimizi hatırlamıyoruz. Sivas TSO'yu randevu verilmeyen bir odadan, üyelerin ayağına giden bir odaya dönüştürdük. İlçelerdeki üyelerimiz ne zaman aradıysa bizlere ulaştı. Randevu dahi almalarına gerek kalmadan onları misafir ettik. Üyelerimizin karşısına çıktığımızda onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi anlatıyoruz. Yapacağız, edeceğiz diyerek seçimden seçime kapılarını çalmıyoruz. Ben ve ekibim, odadan bir kuruş almadan sadece Allah rızası için üyelerimize hizmet ediyoruz. Düzenlediğimiz iftar yemekleri, istişare toplantıları Odamız bütçesinden karşılanmıyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız üyelerimize ikramda bulunuyor. Üyelerden alınan aidatla üyelerimizi ağırlamıyoruz” dedi.

"Ne oy hesabı yaptık ne de rant peşinde koştuk"

2018 yılından beri tüm sektörlerle ilgili sorun ve sıkıntıları gündeme taşıdıklarını ifade eden Başkan Eken, “Biz, tüm sektörlerimizle istişare toplantıları yaptık. Talep ve beklentileri kamuoyuna taşıdık. Çözüm için TOBB başta olmak üzere bakanlıklarımıza hatta Cumhurbaşkanımıza ilettik. Üyelerimizin talepleriyle ilgili çözüm üretirken ne oy hesabı yaptık ne de rant peşinde koştuk. Biz, kendi işlerimizi geliştirmek, kendimize rant elde etmek için görev yapmıyoruz. Bizim tek derdimiz Sivas ve üyelerimiz oldu. Görev süremizde üyelerimizle iletişimi kesip, seçim için sahaya inmiyoruz. Biz, sözde icraatlar değil, üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyoruz. Belli bir sınıfa değil tüm üyelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Dedikodu değil icraat üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Eken, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Kapılarını tüm üyelerimize açtığımız Odamızın hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. 4 yıllık çalışmalarımız sonucunda Odamız, 5 Yıldızlı A Sınıfı Akredite Odalar arasına girdi ve 181 TSO içerisinde Türkiye'de 3. oldu. Şuan en önemli işimiz 1.OSB, Şarkışla ve Gemerek OSB ve Sivas'ın tamamının Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.