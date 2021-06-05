Ekinci: “Her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir''

Milletvekili Semiha Ekinci Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada,” Bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir'' dedi.

Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Milletvekili Ekinci açıklamasında, “ İklim değişikliği bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir. İşte bugün, yüreklerimizde hissettiğimiz bu sorumlulukla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre gönüllüsü Cemrelerle birlikte buradan çok güçlü bir mesaj veriyoruz: Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillerimize; yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.