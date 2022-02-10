İhlas Haber Ajansı

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Ekipler cenazeyi köye ulaştırmak için seferber oldu

Sivas’ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze Karla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla köye ulaştırıldı.

Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze Karla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla köye ulaştırıldı.


Sivas'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Hafik ilçesi Şahin köyüne defnedilmek üzere İstanbul'dan cenaze geldi. Ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle cenaze köye ulaştırılamadı. İlçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmaları yaparak cenazeyi köye ulaştırdı.

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