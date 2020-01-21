'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekiplerin zorlu buz mesaisi

Sivas’ın Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı ekiplerin buzları temizleme mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gürün ve İmranlı ilçelerinde şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle nakil hatlarında oluşan buz yükü arızalarına karşı ekiplerin buzları temizleme mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) enerji timleri, elektrik kesintisi ihbarı üzerine Gürün ve İmranlı ilçesi kırsalındaki arızayı tespit etmek için enerji nakil hattı güzergahında inceleme yaptı. İncelemelerde, İmranlı ilçesinde 25 metre uzunluğundaki bir enerji nakil hattı direğinde ve Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerinde buz kütleleri oluştuğunu gördü. Gürün ilçesinde buz tutan elektrik tellerini temizleyen ekipler İmranlı ilçesinde ise buz tutan direğe tırmanarak oluşan arızaları kısa sürede çözüme ulaştırdı. Kopan elektrik telleri üzerindeki buzları da keser ile kırarak temizleyen ekipler vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun çaba gösterdi.


Zor şartlar altında yürütülen bu çalışmayı ekipten bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.