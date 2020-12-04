El ve dudak çatlatan soğuklara dikkat

Özellikle kış aylarında karşılaşılan dudak ve el çatlakları yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Dudaklarda oluşan çatlaklar derinin gerilmesiyle açık yara haline dönüşerek kişiye acı veriyor. Sivas'ta hava sıcaklıklarının eksinin altında 5 dereceye kadar düşmesiyle oluşabilecek çatlak ve kuruluklar kaçınılmaz hale geldi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, dudak ve elde oluşan kuruluk ve çatlaklar hakkında önemli bilgiler verdi. Vatandaşlara önerilerde bulunan Dr. Uçar, kış ayına bağlı oluşan kuruluk ile çatlakların en iyi tedavi yönteminin nemlendirmek olduğunu vurguladı. Dermatolog Selma Uçar, İç Anadolu bölgesinde kış aylarında oluşan çatlak ve kurulukların nemsizlikten kaynaklandığı belirterek, “Özellikle Sivas gibi İç Anadolu bölgesinde kış ayında nem olmuyor. Bu nemsizlik dudaklarımızda, özellikle el sırtlarımızda, yüzümüzde pul pul dökülmelere ve kuruluklara sebep oluyor. Karadeniz, Akdeniz, ılıman ve deniz iklimlerinde bunu çokta fazla görmüyoruz. Kış aylarında en büyük sıkıntımız ciddi oranda nemsizlik ve kuruma. Özellikle ben hastalarıma henüz elleri ıslakken nemlendirmelerini öneriyorum. Çünkü suyun nemini hapsetmiş oluyor. Henüz ıslakken nemlendirdiğimizde günde iki üç kez bazen dört kez bol bol nemlendirmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Kuruluğun bir adım ilerisi egzamaya dikkat

Dr. Uçar, kuruluğun egzamadan ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tabi bu kuruluğu ve çatlaklığı havanın kuruluğuna bağlamamak lazım. Bazen Guatr hastalıklarında, bazen kullandığımız ilaçlarda bazen sistemik hastalıklarda, bazı hastalıkların belirtisi olarak da bu kurulukları görebiliyoruz. Aslında çatlakların tek bir tedavisi var buda bolca nemlendirmek. Ama kuruluğu da egzamadan ayırmak gerekiyor. Egzama kuruluğun bir adım öne gitmiş hali. Yani bu kuruluk çok arttığında artık krem sürdüğünüzde nemlendirdiğinizde yanmaya başlar. Bu egzama olduğunu gösteriyor. Yani bu işin bir adım daha öne taşındığını gösteriyor. Böyle bir durumda mutlaka Dermatoloji uzmanına başvurup artık ilaç kullanmak gerekir'' şeklinde konuştu.

Nemlendirme vücut ıslakken yapılmalı

Vatandaşlara evde yapılabilecek tedavi yöntemlerinden ve önerilerde bulunan Dr. Selma Uçar, “Halk arasında çok fazla sevilen zeytinyağı var. Belki zeytinyağının biraz ısıtıldıktan sonra asidi uzaklaştırılarak zeytinyağını kullanabiliriz. Tatlı badem yağı bu konuda iyi. Yine son zamanlarda kullanılan Hindistan cevizi yağını bu anlamda kullanabiliriz. Bu tarz yağları yüze sürmemekte fayda var. Çünkü akne ve kist yapabilir. O yüzde el ayak, saç gibi bölgelerde bu tarz nemlendiricileri kullanabiliriz. Soğuk iklimde yaşayan bir doktor olarak hava şartlarında derimiz gerçekten mahvoluyor. Çok zor şartlarda yaşıyoruz. Bolca nemlendirmelerini, sık banyo yapmamalarını öneriyorum. Çünkü sık banyo yapmak ekstra kurutacaktır. İyi nemlendiriciler kullanmalarını, özellikle ıslakken nemlendirme yapmalarını, nemliyken nemlendirmelerini öneriyorum. Artı gün içinde pandemi sürecinde olduğumuz için çok abartılı el yıkıyoruz, yıkayacağız da. Ama bunu hastalık boyutunda günde 50 kez 100 kez asla yapmamaları gerekiyor. Bir süreden sonra derimize zarar veriyoruz. Yani her şeyin fazlası biraz zarar. Bunlara dikkat etmelerini öneriyorum'' dedi.