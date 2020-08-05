Elbeyli Göleti ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta yapımı süren Elbeyli Göletinin hizmete girmesi ile bin 770 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Merkez Elbeyli Gölet'inde çalışmaların devam ettiğini belirtip Elbeyli Gölet'inin tamamlanması ile bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Genel Müdür Yıldız, “Göletin temelden yüksekliği 17,50 metre olup 668 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip. Elbeyli Göletinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 929 bin 891 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Büyük bölümü tamamlandı

Yıldız, projenin büyük bir kısmının tamamlandığını ifade edip, “Ulaşım yolları imalatında yüzde 10, gövde kazı imalatında yüzde 90, dolusavak kazı imalatında yüzde75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Derivasyon-Dipsavak kondüvisi tamamlanmıştır. Ulaşım yolları, gövde kazı imalatları ile enjeksiyon ve batardo-gövde dolgu imalatı, dolusavak kazı ve beton imalatı, dipsavak ayar vana odası ve enerji kırıcı havuz imalatları , elektromekanik teçhizat imalatları ve kret düzenleme işleri de tamamlanarak gölet imalatı tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.