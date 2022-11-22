Elektrik akımına kapılan dev baykuş telef oldu

Sivas'ta avlandığı sırada elektrik tellerine takılan dev baykuş akıma kapılarak telef oldu.

Sivas'ın Gürün İlçesine bağlı Güneş köyünde avlandığı sırada elektrik tellerine takılan puhu türü baykuş telef oldu. Telef olan dev baykuşu gören köylüler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Türkiye'de ki en büyük baykuş türleri arasında yer alan Puhu türünün erişkinleri 70 cm uzunluğu, 4 kilogram ağırlığı ve 2 metreyi bulan kanat açıklıklarıyla dikkat çekiyor.