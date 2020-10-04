Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Sivas’ın Zara ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Adem Atak (34) isimli işçi, ilçeye bağlı Şerefiye köyünde aydınlatma direğindeki arızalı lambayı tamir etmek için direğe çıktı. Elektrik akımına kapılan Atak'ın mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.