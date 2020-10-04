İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Sivas’ın Zara ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Adem Atak (34) isimli işçi, ilçeye bağlı Şerefiye köyünde aydınlatma direğindeki arızalı lambayı tamir etmek için direğe çıktı. Elektrik akımına kapılan Atak'ın mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerinde hayatını kaybeden Atak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.