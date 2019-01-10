İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik arıza ekiplerinin karla mücadelesi

Elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için soğuk ve 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor.


Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı arıza ve bakım onarım ekiplerinin işlerini bir hayli güçleştiriyor. Arızaları gidermek için canla başla çalışan ekipler bir de soğuk hava ve kalınlığı yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ÇEDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için önce kapıları yolları açtı. Ardından enerji hatlarının üzerine düşen ağaçları kesip kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.