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Elektrik kablosuna takıldı, kurtarılması dakikalar sürdü

Sivas’ta elektrik kablosuna takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta elektrik kablosuna takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin elektrik kablolarında ayağı iplere takılmış olarak mahsur kalan güvercini vatandaşlar fark etti. Hemen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveniyle dakikalarca yardım bekleyen güvercini kurtardı. O anlar cadde üzerinde esnaflık yapan Mikail Uğur'un cep telefonu kamerasına yansıdı.

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