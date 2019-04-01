Elektrikler kesmesin diye 24 saat çalıştılar

31 Mart yerel seçimlerinde kesintisiz enerji için günlerce öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ÇEDAŞ, 656 personeli ile 7/24 sahadaydı. 3 il, 40 ilçede görev yapan firma enerji arz güvenliği için hizmet bölgesindeki mülki ve idari birimler ile koordineli çalıştı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaklaşık 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 31 Mart yerel seçimlerinde kesintisiz enerji için 7/24 sahadaydı. Seçim nedeniyle sahadaki personel sayısını artıran ÇEDAŞ, toplam 656 personeli ile görev yaptı. ÇEDAŞ personeli 31 Mart Pazar günü 3 il ve 40 ilçede teyakkuz halinde hazır bekletilirken enerji arz güvenliği için hizmet bölgesindeki mülkü ve idari birimlerle koordineli bir çalışma sergilendi.

Seçim güvenliğini tehdit edecek arıza yaşanmadı

Seçim güvenliği ve kesintisiz enerji arzına yönelik 31 Mart tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde 21 dağıtım şirketinin katılımıyla gerçekleşen video konferans şeklindeki toplantıda, ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ve TEDAŞ Çamlıbel Bölge Müdürü Tayyar Akbulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'a bölgedeki durum ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Niyazi Kıvılcım bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ekiplerin olası arıza ve kesintilere karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. 31 Mart tarihinde bölgede seçim güvenliğini tehdit edecek herhangi bir arıza meydana gelmezken bölgedeki küçük arızalar ise ÇEDAŞ ekipleri tarafından kısa sürede giderildi.

181 araç hazır bekletildi

Kıvılcım, vardiya planına göre personel sayısını seçim nedeniyle artırdıklarını dile getirerek, “Sivas'ta 86, Tokat'ta 67 ve Yozgat'ta 57 olmak üzere 210 ekip, 181 araç ile teyakkuz halindeydi. Toplam 656 arıza onarım bakım personelimiz kesintisiz enerji için 7/24 görev yaptı. Seçim öncesi bölgemizde bulunan 38 adet seçim kurulunda yetkililer ile görüşülerek jeneratörlerin kontrolünü sağladık. Seçim sürecinde iletişim kanallarımız açık tutularak Çağrı Merkezi ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattımızdan bize ulaşan müşterilerimizin ihbar ve talepleri hızla yanıtladık. Ayrıca ekiplerimiz SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) Merkezi'mizde dağıtım şebekelerimizi izleyerek olası arıza ve kesintilere karşı hazır bulundu” değerlendirmesinde bulundu.