Eline saplanan korkulu demiriyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta eline korkuluk demiri saplanan 10 yaşındaki çocuk, kesilen korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Erik toplamak için evlerinin korkuluk demirlerine çıkan 10 yaşındaki A.N.T. (10), dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düştü. Korkuluk demiri küçük çocuğun eline saplandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, korkuluk demirini keserek çocuğu kurtardı. Çocuk eline saplı demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.