Emniyet ekipleri şehirlerarası otobüsleri denetledi

Sivas'ta polis ekipleri olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzları önlemek adına şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde lastik denetimi yaparak yolcuları emniyet kemeri konusunda bilinçlendirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uzun yola çıkacak olan otobüslerde denetim yaptı. Emniyet ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sürücülerini ve yolcularını çetin kış şartlarının yaşandığı bugünlerde dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı. Lastik denetimi de yapan ekipler yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı.

Aksaklığa rastlanılmadı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoğun kış şartları yaşanan Sivas ilimizde öncelikle araçlarımızda kış lastiği denetimi yaptık. Daha sonra araçlarımızda şehirlerarası yolculuk yapan yolcularımıza emniyet kemerlerini takılması konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde aksaklığa rastlamadık. Bununla beraber yolcularımızı bilinçlendirdik'' dedi.