Emniyet personeline öfke yönetimi anlatıldı

Konferansa; Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Recai Zan, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, akademisyenler ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, öfkenin sevgi, mutluluk ve heyecan gibi normal duygusal bir tepki olduğunu fakat yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Selma Sabancıoğulları ise her tür öfkenin kişiyi uyarıcı, koruyucu veya harekete geçirici bir işlevi olduğuna değindi. Sabancıoğulları bu duygunun sağlıklı olarak yaşanıp ve yönetilebilmesi için kabul edilmesi ve nedenlerinin anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Konferans, Tuğut'un katılımından dolayı Sabancıoğulları'na belge takdimi ile sona erdi.