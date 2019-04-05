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Emniyetten, cami cemaatine lokum ikramı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından, Cuma namazı çıkışında lokum dağıtıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından, Cuma namazı çıkışında lokum dağıtıldı.


İmranlı ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Cuma namazı çıkışında ise emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti. Cami çıkışında gül suyu ve lokum ikramı ile karşılaşan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

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