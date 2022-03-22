İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda yüzlerce kaçak sigara ele geçirilirken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.


Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Durumundan şüphelenilen 2 şahsın valiz ve sırt çantaları içerisinde gerçekleştirilen arama işleminde 543 paket gümrük kaçağı sigara, 27 paket sahte TAPDK bandrollü sigara, 2 paket gümrük kaçağı puro, ele geçirildi. Olayla alakalı 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.