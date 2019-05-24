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Emre Kılınç ameliyat oldu

Demir Grup Sivasspor’un geçtiğimiz haftalarda oynanan Göztepe maçında kasığında hasar oluşan başarılı oyuncusu Emre Kılınç ameliyat oldu.

Demir Grup Sivasspor'un geçtiğimiz haftalarda oynanan Göztepe maçında kasığında hasar oluşan başarılı oyuncusu Emre Kılınç ameliyat oldu.


Başarılı futbolcu Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Melih Paksoy tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat ile kasık fıtığı tespit edilen Emre Kılınç'a, laparoskopik çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldı. Prof. Dr. Melih Paksoy, başarılı geçen cerrahi işlem sonrası sporcunun en kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti.


Demir Grup Sivasspor Kulübü ise Kılınç için geçmiş olsun mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullanıldı: “Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.”

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