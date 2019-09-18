Emre Kılınç: "Trabzonspor'u kesinlikle yeneceğiz"

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başarılı oyuncusu Emre Kılınç, bordo-mavili takımı kesinlikle yeneceklerini söyledi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe çalışmaları ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, istasyon çalışması ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Serhiy Rybalka ve Armin Djerlek katılmadı.

“5 Puan az değil”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan genç oyuncu Emre Kılınç, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir maçını değerlendirdi. Kılınç, “Oynadığımız rakiplere baktığımız zaman 4 maç 5 puan kötü bir istatistik değil. Özellikle de bu hafta 3 puanı kaçırdığımızı düşünürsek 5 puan az değil. Ligin zaten ikinci sıradaki takımının 7 puanı var. Biz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İçeride çok iyi de oyun sergiliyoruz. Trabzonspor maçını da içeride oynuyoruz. Aynı performansı gösterirsek Trabzonspor'u yeneceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Zaten bütün çalışmalarımızı ona yönelik, maçı kazanmaya yönelik yapıyoruz. İnşallah pazartesi günü maçı kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Milli forma giyince heyecanlandım”

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Andorra arasında oynanan milli maçta forma giyme şansı bulduğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kılınç, “Milli Takım formasını giydiğiniz zaman insan tabi ki heyecanlanıyor. İlk maçım, içeride oynuyoruz, çok kritik bir maç. Beraberlik bizim için çok kötü bir sonuç olacak. Kaybetmekten bile kötü olacak. Yıkılacaktık belki de ikinci maça bile konsantre olamayacaktık. O yüzden çok kritik bir maçtı. Böyle bir maçta forma şansı bulmak benim için çok değerliydi. İnşallah sonraki maçlarda daha fazla süre bulup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.

“Destek bekliyoruz”

Emre Kılınç son olarak Trabzonspor ile oynayacakları maça tüm taraftarları davet ederek, “Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Trabzonspor maçının taraftar için önemi çok fazla, o nedenle çok fazla söylenecek bir şey yok. Taraftarımız bizlerden daha iyi biliyorlar Trabzonspor maçının önemini. Bütün taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.