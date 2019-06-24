En büyüğü Sivas'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı "Millet Bahçesi" projeleri arasında Anadolu'daki en büyüğü Sivas'ta inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sivas Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi.

Proje sahasında altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hafriyat çalışmaları devam ederken birçok tesisin de temeli atıldı.

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 adet büfe, 3 adet lavabo, mescit, su deposu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen projenin 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.