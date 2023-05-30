En güzel hutbeyi okumak için yarıştılar

Bölge Finali Sivas'ta gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde il merkezindeki Abdurrahim Reyhan Camiinde gerçekleştirilen yarışma programına İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karataş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mustafa Kiriş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uysal, İl Müftülüğü Şube Müdürü Veysel Yılmaz, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Sivas, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun Amasya ve Tokat illerinden gelen öğrencilerin katıldığı yarışmada Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yasir Çavuşoğlu birinci, Ordu Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Musa Sipahi ikinci, Giresun Tirebolu Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Bayram ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenciler ve katılım sağlayan öğrenciler için ödül ve belge takdim töreni düzenlendi.