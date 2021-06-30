En kıymetli yuva

Sivas Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Kılavuz Mahallesi'nde bulunan bir kavşağa Ay-Yıldız figürlü tabela yaptı. 8 metre yüksekliğinde ki Ay-Yıldızlı levha vatandaşların büyük beğenisi toplamıştı. Ay-Yıldız figürünün yıldız kısmına bir kuş yuva yaptı. Bayrak figürünün içerisindeki yuva tabela kadar dikkat çekti. Vatandaşlar kuşun yuvasını bayrak içerisinde yapmasının anlamlı olduğunu ifade ettiler.

“O da bayrağımızı sevmiş''

Zeyno Kuruçay isimli vatandaş kuşunda bayrağımızı sevdiğini dile getirip, "Ağaçlara yapmıyorlar ay yıldızın üzerine yapıyorlar. Ağaç bulamadılar galiba kuşlarda denk geldikleri yere yuva yapmaya başladı. Görüntüsü ilginç Ay-Yıldız olduğu için başka yere yapmamışlar gelmiş oraya yapmışlar demek ki o da Türkiye'yi seviyor. Ağaca yapmamış o da bayrağımızı sevmiş o yüzden bayrağın üzerine yapmış” dedi.