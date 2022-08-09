En tatlı hasat başladı

En tatlı hasadın başladığı Sivas'ta arıcılık yapan üreticiler, tarım ilaçlarının bal üretiminde verimi düşürdüğünü söyledi.

Türkiye'de bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ta üreticilerin bu yıl yüzü gülmedi. Geçen yıllara oranla bal hasadında azalma olduğunu belirten arıcılar piyasada sahte balların artması nedeniyle gerçek bal fiyatının düşük kaldığını söylediler. Ordu'dan Sivas'a bal üretimine gelen gezgin arıcı Halit Tomakin, bu yıl bal üretiminde beklenen verimin olmadığını söyleyerek, geçen yıl 11 ton bal elde ederken bu yıl 3,5 ton bal elde ettiklerini söyledi. Tarım ilaçlarının ve büyükbaş hayvanların florayı bozduğuna değinen Tomakin, bu nedenle bal akışının yavaşladığını ifade etti.

Gezgin arıcı Halit Tomakin, “Piyasada sahte balların çok olmasından dolayı bizim malların değeri düşüyor. Besleme şekerinin de pahalı olmasından ne bulursa arıya veriyorlar. O da bizim malın değerini düşürüyor. Hasat 9'uncu aya kadar sürer. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bal şifa kaynağıdır. Ama üretim şekli son zamanlarda biraz değişti. Eşimle beraber bu işi yapıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz” dedi.

Bal akımı yavaş

Tomakin, bal akışının yavaş olduğunu belirterek, “70-80'li yıllara bakarsak verim çok düşük. Çünkü tarım ilaçları, arazide hayvanların çok olması ve gezip çiçekleri parçalaması flora açısından düşürüyor. O yüzden bal akımı yavaş. Çok hızlı bir bal akımı yok. En fazla tarım ilaçları etkiliyor” diye konuştu.