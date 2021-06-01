İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü

Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi.


Divriği ilçesinde Türkiye'de bilinen en zehirli türler arasında yer alan Koca engerek görüntülendi. Genellikle taşlık alanlarda, terk edilmiş evlerde ve tarlalarda yaşayan Koca engerek görenleri korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntülediği engereği izleme çalışmaları da devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.